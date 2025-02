StreamAlive

Öka engagemang hos publiken live med interaktiva verktyg och realtidsstatistik. Fungerar med personliga sessioner, hybridsessioner, Zoom, MS Teams, YouTube Live, etc. StreamAlive hjälper presentatörer att engagera sin publik i alla former av livesessioner. StreamAlive SaaS-produkten är en AI-baserad konversationspresentationsplattform. Det hjälper till att dramatiskt öka publikens engagemang och resultat i presentationer och andra livesessioner, oavsett om de är online eller personligen. Väck liv i dina livestreams, teammöten och webbseminarier med StreamAlive. Din publik deltar i chatten! StreamAlive förvandlar chatten till realtidsvisualiseringar – ordmoln, omröstningar, världskartor, tankar, länkar, frågor och svar etc. Vi hjälper dig att spåra, öka och omvandla engagemang för att flytta din publik från uttråkad till blåst.