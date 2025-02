Programvara för publikrespons - Mest populära apparna - Tadzjikistan

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro erbjuder fullstack online-undersökningsprogram för att hjälpa dig att samla in data och utföra både kvantitativ och kvalitativ analys med samma verktyg. Dess lättanvända programvara inkluderar produkter för att skapa, distribuera och analysera online-undersökningar, omröstningar, tester och frågesporter. QuestionPro inkluderar 350+ gratis undersökningsmallar och mer än 40 frågetyper, 15+ logiktyper och ett brett utbud av undersökningsrapporter. Den erbjuder verktyg för att nå respondenter via e-post, integrerade popup-fönster, SMS, QR-kod och sociala mediekanaler. Dess offline-mobilapp låter dig samla in data från deltagare även i områden med begränsad eller ingen internetanslutning. Du kan varumärket dina undersökningar med anpassade teman, logotyp, färger och mer. Dess färdiga och anpassade teman gör att du kan skapa varumärkesundersökningar med din logotyp, färger, typsnitt och mer. Instrumentpanelen för realtidsrapporter ger en snabb översikt över undersökningens resultat, tillsammans med funktioner för att drilla ner ytterligare. Den erbjuder mer än 40 rapporter för både kvantitativ och kvalitativ data, som kan exporteras till standardformat som PDF, Word, SPSS och Excel. QuestionPro Surveys följer datasekretess- och säkerhetsbestämmelser som GDPR, ISO 27001, HIPAA och många fler. Den stöder integration med 20+ tredjepartsapplikationer, inklusive CRM, marknadsföringsautomation och produktivitetsverktyg. Det bästa av allt är att dess kundsupportteam är tillgängligt 24 timmar om dygnet för att garantera att ditt projekt blir en framgång! Med över 10 miljoner användare i 100 länder har den tillhandahållit undersökningsprogramvara till Fortune 100-företag, akademiska institutioner, småföretag och enskilda forskare i över 20 år. Prova Essentials-kontot nu. Det är gratis hela livet, kräver inget kreditkort och kommer med 80+ funktioner – den högsta inom undersökningsprogramvarubranschen!