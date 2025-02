Tillskrivningsprogramvara - Mest populära apparna - Sydsudan

Invoca

invoca.com

Invoca är en plattform för intäktsexekvering som kopplar samman marknadsförings- och säljteam för att hjälpa dem spåra och optimera köpresan för att öka intäkterna. Genom att använda en omfattande plattform för intäktsexekvering med djupa integrationer med ledande teknikplattformar kan intäktsteam bättre koppla sina betalda medieinvesteringar direkt till intäkter, förbättra digitalt engagemang och leverera de bästa köparupplevelserna för att öka försäljningen. Med Invoca upplever toppkonsumentmärken, inklusive AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha och Verizon, otroliga resultat som drivs av obestridlig data. Invoca har samlat in 184 miljoner dollar från ledande riskkapitalister, inklusive Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Tillväxtpartners och Salesforce Ventures. Invoca hjälper företag att driva intäktsökning genom att låsa upp ny data från samtal, så att de kan skaffa och behålla fler kunder för mindre pengar. Med Invocas plattform för intäktsexekvering skapar företag otroliga resultat: * Marknadsteam – som det på Rogers Communications – driver upp leadskvaliteten och minskar förvärvskostnaderna med 82 % * Kontaktcenter – som det hos MoneySolver – ökar agenternas prestanda och omvandlingsfrekvenser med 100 % * Företag på flera platser – som Renewal by Andersen – ökar antalet möten per telefon med nästan 50 %