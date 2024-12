Mest Populära Nyligen tillagda AR WYSIWYG Editor-programvara - Mest populära apparna - Nederländerna

En förstärkt verklighet (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG)-redigerare ger användare med minimal eller ingen kodningsexpertis för att skapa AR-upplevelser utan ansträngning. Med intuitiva dra-och-släpp-funktioner underlättar AR WYSIWYG-redigerare AR-utvecklare att importera 3D-objekt, så kallade målbilder, och sömlöst integrera dem i fördesignade scener. Dessa målbilder bör kunna upptäckas och spåras av kamerans perspektiv, så att de kan överlagras med HTML-innehåll. Dessutom lagrar en AR WYSIWYG-redigerare dessa målbilder på ett säkert sätt, vilket ger användarna flexibiliteten att återbesöka och ändra dem efter behov. Dessa verktyg är särskilt fördelaktiga för individer som är intresserade av att skapa AR-mobilapplikationer utan komplexiteten med traditionella kodningskrav.