AR-samarbetsverktyg - Mest populära apparna - Tunisien

Help Lightning är ett B2B-programvara som en tjänst (SaaS)-företag som specialiserat sig på fjärrassistans. Det tillhandahåller nästa generations videosamarbetstjänster som gör det möjligt för ett företags experter att arbeta praktiskt taget sida vid sida med alla som behöver hjälp, var som helst i världen. Företagets molnbaserade lösning tillämpar funktioner för förstärkt verklighet, inklusive sammanslagning av två videoströmmar och användning av 3D-kommentarer för att förbättra realtidskommunikation och lösa svåra problem. Help Lightning används för installation, inspektion, utbildning, service och reparation av komplex utrustning och produkter. Med Help Lightning ser kunderna omedelbara prestandaförbättringar inklusive en ökning av förstagångsfixeringssatser, färre lastbilsrullningar, utökad personalstyrka och en ökning av slutkundsnöjdhet samtidigt som serviceintäkter och marginaler förbättras.