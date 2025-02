Applikationsutvecklingsplattformar - Mest populära apparna - El Salvador

Genezio

genezio.com

Nästa generations molnbaserade plattform designad för att ge dig omfattande möjligheter för att bygga och distribuera skalbara applikationer. genezio verktygskedja: 1. genezio.rpc Bygg appar snabbare med typsäkra API:er på alla språk. Typsäkra API:er betyder mindre felbenägen parameteröverföring än REST API:er och ett mer naturligt paradigm i doftwaredesign. Det är som tRPC men för alla backend-språk till vilket frontend-språk som helst. Stöder nu Javasript/Typescript, med stöd för DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python och andra kommer snart. 2. genezio.backend Fullständig backend som en tjänst som innehåller: - Användarautentisering: Out-of-the-box användarautentisering som stöder e-post/lösenord, Google och GitHub-metoder. - Databasstöd: Integrerad databashantering med alternativ som Redis eller Postgres via partners, eller anslut till din egen databas. - Postman-liknande gränssnitt: Testa din backend utan ansträngning med ett användarvänligt webbgränssnitt. - Realtid (snart): Vi kommer att stödja långvariga servrar genom genezio.deploy på AWS och vi kommer att tillhandahålla realtidskommunikation mellan backend och frontend. 3. genezio.serverless Zero DevOps-distribution med ett kommando - Distribuera till AWS Lambda, skala automatiskt och snart stödja långkörande servrar. Enkel implementering på AWS Cloud Front med integrationsplaner för Netlify och Vercel. 4. genezio.cloud Detta är ett unikt-baserat moln som pågår i arbete som ger bättre kalla och varma starter till en lägre kostnad. Gå med i genezio, där snabbhet, flexibilitet och ägande definierar den nya standarden för full-stack-utveckling.