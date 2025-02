Sökande spårningssystem - Mest populära apparna - Turkiet

Greenhouse

Greenhouse Software (allmänt känd som Greenhouse) är ett amerikanskt teknikföretag med huvudkontor i New York City som tillhandahåller rekryteringsprogram som en tjänst. Det grundades 2012 av Daniel Chait och Jon Stross. Företaget samlade in 2,7 miljoner dollar i en såddrunda 2013, 7,5 miljoner dollar i sin serie A-runda 2014, 13,6 miljoner dollar i sin serie B-runda 2015, 35 miljoner dollar i sin serie C-runda 2015 och 50 miljoner dollar i sin serie D-runda 2018. Undersökningsföretaget CB Insights, i en studie beställd av The New York Times, listade Greenhouse bland femtio startups som förutspås bli enhörningar, företag med en värdering på minst 1 miljard dollar.