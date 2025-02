API-marknadsplatser - Mest populära apparna - El Salvador

IFTTT

If This Then That, även känd som IFTTT, är en gratis webbaserad tjänst som skapar kedjor av enkla villkorliga uttalanden, kallade applets. En applet utlöses av ändringar som sker inom andra webbtjänster som Gmail, Facebook, Telegram, Instagram eller Pinterest. En applet kan till exempel skicka ett e-postmeddelande om användaren twittrar med en hashtagg, eller kopierar ett foto på Facebook till en användares arkiv om någon taggar en användare i ett foto. Förutom den webbaserade applikationen körs tjänsten på iOS och Android. I februari 2015 döpte IFTTT om sin ursprungliga applikation till IF och släppte en ny svit med appar som heter Do, med vilka användare kan skapa genvägsapplikationer och åtgärder. Från och med 2015 skapade IFTTT-användare cirka 20 miljoner recept varje dag. Alla funktioner i Do-sviten med appar har sedan dess integrerats i en omdesignad IFTTT-app.