API-hanteringsverktyg - Mest populära apparna - El Salvador

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic är ett kommersiellt mjukvaruföretag som tillhandahåller Integration Platform as a Service (iPaaS)-verktyg för att ansluta molndatakällor, SaaS-applikationer och lokala affärsprogramvaruapplikationer. Med huvudkontor i San Mateo, Kalifornien, grundades SnapLogic 2006. SnapLogic leds av ex-VD och medgrundare av Informatica Gaurav Dhillon, och företaget stöds av Andreessen Horowitz, Ignition Partners, Floodgate Fund, Brian McClendon och Naval Ravikant. Från och med 2017 har företaget samlat in 136,3 miljoner dollar. Den 10 december 2015 tillkännagav SnapLogic en finansieringsrunda på 37,5 miljoner dollar ledd av Microsoft och Silver Lake Waterman tillsammans med befintliga investerare Andreessen Horowitz, Ignition Partners och Triangle Peak Partners. Detta gjorde att den totala investeringen höjdes till 96,3 miljoner USD för SnapLogic vid tidpunkten för detta tillkännagivande. Under 2019 hade SnapLogic samlat in totalt 208,3 miljoner USD.