API-designverktyg - Mest populära apparna - Singapore

Den skalbara No Code Backend. Xano är det snabbaste sättet att bygga en skalbar backend för din app med No-Code. Varje Xano-konto kommer med en skalbar server, en flexibel databas och en No-Code API-byggare som kan transformera, filtrera och integrera med data var som helst. Tusentals människor runt om i världen använder Xano för att driva allt från konsumentappar till företagsarbetsflöden. Gör vilken app som helst skalbar, säker och kompatibel med Xano! Varför använda Xano? * Skala för att stödja miljontals användare utan oro. * Säker data om granskad kompatibel infrastruktur (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) & SOC 2 TYPE II kommer snart! * Möjlighet att välja mellan många serverplatser. * Lagra data i en kraftfull PostgreSQL-databas utan registreringsgränser. * Skapa enkelt API:er med enkel till komplex affärslogik utan kod. * Integrera och ansluta till valfri plattform eller frontend. * Starta utan bekymmer på Xanos säkra infrastruktur med 250+ instruktionsvideor, robust dokumentation och en levande community. Vem är Xano för? * Citizen Developers: Builders som använder No-Code för att bygga utan begränsningar * Produktägare: Validera idéer snabbt och implementera appar utan ingenjörer * Digitala marknadsförare: Integrera system och automatisera kundkontaktpunkter * Elever: Lär dig backend-utvecklingskoncept genom att bygga MVP:er utan kod * Traditionellt Utvecklare: Implementera appar snabbare utan att offra kvalitet eller skala * Utvecklingsbyråer: Gör klientarbetet enklare med bättre handoff * Team: Samarbeta i realtid under hela utvecklingens livscykel * Företagsorganisationer: Bygg skalbar, säker programvara utan överkostnader. Människor vänder sig till Xano när de vill ... * En backend för att driva många front-ends * Att bygga utan gränser: Vi är endast Turing-komplett No Code API Builder * Inga registreringsgränser: Flexibla lagringsalternativ * No-Code ETL: Xano som en router som kopplar ihop många olika datakällor. * Att snabbt bygga API:er: Bygg enkelt dokumenterade API:er och anslut till externa * Skala: Xano är byggt på klassens bästa skalbara infrastruktur