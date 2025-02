Animationsprogramvara - Mest populära apparna - Eswatini

Vyond

vyond.com

Expertresultat utan ansträngningen. Gör engagerande videor på några sekunder. Vyond är den AI -drivna videokormplattformen som sätter kraften i en videoproduktionsstudio - från manusskrivning till färdig video - precis till hands. Använd Vyond Go, branschens första generativa AI-drivna manus och videokreatör för att direkt skapa en grovt video från en enkel textprompt. Använd sedan Vyond Studio, vår kraftfulla drag-and-drop-videokreatör, för att antingen redigera dessa videor eller skapa originalvideor med hjälp av tusentals förberedda karaktärer, mallar och bakgrunder. Vyond är byggd för att hjälpa dig att kommunicera bättre. Enkelt och effektivt skapa professionella videor som jämnar upp din affärskommunikation. Beordra uppmärksamheten från dagens distraherade intressenter med att engagera videor som är relevanta för alla branscher och jobbroller. Var säker på att dina data är säkra inom vår inbyggda plattform för företag som är ISO 27001-certifierad (för alla platser och användningsfall) och GDPR och CCPA-kompatibla. Vyond Go: AI-driven manus och videokreatör vi tar videoklipp från lätt till omedelbart med Vyond Go. Ange en prompt eller släpp i ditt befintliga innehåll för att direkt skapa ett skript och se när Vyond skapar en video på några sekunder. Använd vår enkla textbaserade redaktör för att snabbt polera din video, distribuera sedan din video som den är eller ta den till Vyond-studion för finjustering. Vyond Studio: En kraftfull drag-and-drop-videokreatör får fullständig videoklipp och redigeringsförmåga med vår kraftfulla, drag-and-drop, tidslinjebaserade videokreatör. Hundratals premadmallar, 40 000+ rekvisita och en fullständig karaktärsskapare ger detalj och relevans för att bygga den exakta videon du behöver för något bransch eller användningsfall.