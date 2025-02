Analytics-plattformar - Mest populära apparna - Tonga

Bold BI

Förvandla dina kunder till framgångshistorier med inbyggd analys. Bold BI by Syncfusion låter dig bädda in högkvalitativ BI och analys i dina applikationer. Det är en komplett business intelligence-lösning som gör att alla kan skapa vackra, banbrytande instrumentpaneler. Den levereras med en komplett dataintegrationsplattform för att hantera de tuffaste dataförberedande utmaningarna. Från rådatakällor till helt interaktiva instrumentpaneler, Bold BI överbryggar gapet mellan data och handlingsbara insikter på rekordtid. Plattformen erbjuder integration med över 130 av de vanligaste datakällorna, inklusive Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server och Oracle, samt generisk åtkomst till alla datakällor med ett REST API. Ytterligare Bold BI-funktioner inkluderar: • Bädda in analyser enkelt med en JavaScript-SDK. • End-to-end support från onboarding till färdig produkt. • Modern dataarkitektur – inga proprietära kuber. • Kraftfull SDK anpassad för alla större ramverk. • Distribuera var som helst. • Enkel inloggningsupplevelse med OAuth2 och OpenID. • Skalbar licensiering utan överraskningar. • Dra-och-släpp designfunktioner. • Samarbete i realtid på instrumentpaneler. • Integration med Office 365 och Active Directory. Syncfusion är stolta över att betjäna ett brett utbud av kunder, från enskilda utvecklare till Fortune 500-företag. I över två decennier har företaget polerat en av de mest imponerande samlingarna av UI-kontroller på marknaden. Att kanalisera sin datavisualiseringsexpertis till den förenklade men heltäckande Bold BI-lösningen är nästa steg för att tillgodose utvecklargemenskapens behov. För att säkerställa varje kunds framgång står Syncfusions supportteam redo att hjälpa till i varje steg. Från introduktion till alla implementeringsutmaningar som kan dyka upp, är företaget engagerat i att erbjuda inte bara verktyg utan expertis. OBS: Äldre recensioner kan referera till det historiska produktnamnet