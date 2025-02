Analytics-plattformar - Mest populära apparna - Tunisien

Trevor.io

trevor.io

Gör det möjligt för hela ditt team att skapa rapporter, utföra uppslagningar och få ad hoc-svar från dina data med hjälp av en enkel, intuitiv frågebyggare (eller SQL). Skapa enkelt vackra visualiseringar, instrumentpaneler och rapporter från dina data: - exportera till dina favoritformat - skicka varningar via e-post, Zapier eller till Slack - dela internt med ditt team - dela med dina kunder via inbäddade instrumentpaneler Trevor använder en säker, skrivskyddad transaktion, tar bara 20 minuter att ställa in och är dbt-kompatibel.