3PL programvara - Mest populära apparna - Laos

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions är en ledande handelsintegrationsplattform som löser några av e-handelns mest komplexa integrations- och automationsproblem för varumärken, 3PL:er och stora återförsäljare sedan 2010. Vårt uppdrag är att göra varje digital handelstransaktion idealisk för både konsumenten och säljaren. Genom att använda Ideal Order™-förhållandet som en guldstandard KPI, är våra mål att maximera effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet för varje order. För att göra det har Etail Solutions skapat en betydande arsenal av verktyg, specialbyggda för att hantera många-till-många datarelationer i onlinevärlden: • Vår integrationsplattform skiljer sig i sin förmåga att hantera flera protokoll (API/EDI/ Platta filer, etc.), aggregerar och normaliserar data över källor, och integrerar sömlöst ditt e-handelsekosystem i ett integrerat nätverk som du kontrollerar, övervakar och hanterar från en enda centraliserad plattform, samtidigt som du får transaktionsintegriteten och integreringarna till dina kärnsystem för att hålla din ekonomi, lager och all annan data uppdaterad. • Våra kapaciteter för katalog- och lagerhantering ger dig oöverträffad kontroll för att hantera hur du säljer, allokerar, publicerar och optimerar lager, över alla försäljningskanaler och försäljningskanaltyper, samt att effektivt hantera och planera din lagerplacering och uppfyllelse över en multi- platsuppfyllande nätverk. Detta kommer från möjligheten att länka alla listor över alla onlinekanaler och varje källa till lagertillgänglighet till en enda huvud-SKU i basmåttenheten för varje artikel du säljer. • Vårt orderhanteringssystem är en komplett plattform för distribuerad orderhantering (DOM) och kommer att optimera varje order över: • Vilken metod som helst (ägt lager eller leverantörsägt, din DC, en distributör, återförsäljare eller drop-shipper eller till och med kors- dockning) • Alla platser eller platstyper – 3PL:er, distributörer, flera DC:er och till och med över flera registersystem. • Alla förpackningar (kartonisering) – optimera kartongstorlekar, kvantiteter eller till och med bandning för att minimera fraktkostnaderna. • Alla operatörer och servicenivåer, vilket sparar pengar på varje beställning. Ju mer expansivt ditt uppfyllelsenätverk är, desto mer pengar kan vi spara dig. • Lagerplanering på flera platser – Minimera leverans- och transportkostnader genom att förstå Ideal Efterfrågan efter SKU efter leveransplats. Aggregera enkelt efterfrågan över alla kanaler och förstå den verkliga hastigheten per plats för en SKU, baserat på inventeringen som skulle ha skickats från varje plats, inte vad som skickades från varje plats. • Vår Ideal Order Insights & Analytics kan simulera det bästa scenariot för alla dina e-handelsverksamheter och ger dig information om hur du får det att hända i verkligheten för varje beställning! Ideal order hjälper dig att fatta välgrundade beslut om hur du minimerar förlorad nettoinkomst och hur du maximerar vinsten från ditt företags e-handel – hela vägen från supply chain-drift till lagerhantering, orderuppfyllelse och leverans. • Och så, så mycket mer – Multi-channel PIM, global prissättningskontroll med multi-valuta, ERP & WMS-integrationer, listlivscykelhantering, konkurrenskraftig och automatiserad omprissättning, taxonomikontroller, jobbautomatisering och kontroller och mer... Etail Solutions har vuxit under åren genom att lösa det ena komplexa verkliga handelsproblemet efter det andra. Vi bygger varje funktion och funktion för att optimera vår kunds förmåga att växa och skala lönsamt, med ett uppdrag att skapa en idealisk handelsmiljö för var och en av våra kunder! Kundframgång: Efter att ha varit på vår plattform i bara ett år var kundernas genomsnittliga tillväxttakt 138 %. Efter att ha varit på plattformen i två år ökade kundernas genomsnittliga tillväxttakt med ytterligare 70 % jämfört med deras första års slut. Jämfört med början av deras första år var kundernas genomsnittliga tillväxttakt 282 % under de första två åren.