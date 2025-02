Programvaran 360 Feedback Tools - Mest populära apparna - Sint Maarten

Macorva

macorva.com

Macorvas AI-drivna plattform revolutionerar hur företag hanterar prestationshantering, feedback och kundnöjdhet. Dess lösningar sammanför friktionsfri feedback, avancerad analys och artificiell intelligens för att omvandla insikter till riktade resurser och svarsplaner som hjälper organisationen att få ut det mesta av sin erfarenhetsdata. Istället för att fastna i data använder den Radiant AI för att frigöra tid och fokusera mer på åtgärder som skapar effektfull förändring. Från att koppla samman varje anställd och chef med beprövade nästa steg till att stänga feedbackslingan och förbättra resultat, Radiant AI är den personliga coachen för att skapa bättre upplevelser för anställda och kunder. Macorva EX är en avancerad, AI-driven plattform för medarbetarupplevelser, med undersökningar, pulskontroller, engagemangspoäng, benchmarking, föraranalys, eNPS, 360° feedback och mer. Den skapar utan ansträngning dynamiska, mobilvänliga, engagerande feedbackupplevelser och låser upp viktiga insikter med automatiserade, intuitiva rapporter. Det spenderar mindre tid på analys och mer tid att vidta åtgärder med Radiant AI genom att koppla varje anställd och chef med beprövade nästa steg för att stänga feedbackslingan och förbättra resultaten. Med funktioner som SMS-undersökningsmeddelanden och möjligheten att identifiera framstående anställda, ger Macorva EX det möjlighet att bättre hantera teamet, känna igen tysta superstjärnor och minska flygrisker. Macorva CX tillhandahåller engagerande omnikanal kundupplevelse (CSAT/CES), varumärkesupplevelse (Net Promoter Score), produktupplevelse och digitala upplevelseundersökningar för att fånga praktiska insikter under hela kundresan. Den gör detaljerade anpassade instrumentpaneler på några sekunder och genererar AI-rapporter för att upptäcka trender och identifiera extremvärden. Dess avancerade AI skapar till och med personliga kommunikationsskript för att svara på varje enskild undersökning. Den får högre svarsfrekvens med mobil-först-undersökningar och ökar online-ryktet utan ansträngning med AI-genererade sociala recensioner. Macorva CX ger en djupare förståelse för kundens resa, vilket hjälper till att förbättra deras upplevelse och verksamheten. Macorva MX är designad för att effektivisera hanteringsprocessen och öka teamets prestanda med AI-genererade resurser och centraliserad lagring för all anställds prestationsdata. Dess plattform lyssnar och lär sig av data, införlivar företagets mål och kulturella värden för att automatiskt generera prestationsöversikter, utvecklingsplaner, OKR, SMART-mål och mer. Dessa AI-genererade funktioner sparar chefen över 100 timmar per år, vilket möjliggör informerade beslut och driver prestanda för att uppnå företagets mål. Macorva integreras sömlöst med över 80+ HRIS- och CX-plattformar, vilket effektiviserar arbetsflöden och förenklar datahantering genom att automatiskt synkronisera personal- och kundinformation. Hela gränssnittet stöder flera språk och full lokalisering.