Swiftsell is a generative AI-enabled no-code tool through which consumer brands can automate their lead conversations seamlessly over various channels and enhance sales, marketing and customer satisfaction.

