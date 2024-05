Smart Assessor är marknadsledare inom enastående e-portföljteknologi, spårar progression under hela inlärningsresan för lärlingsstandarder, praktikplatser, NVQs, AEBs, SQAs, kommersiella kurser och mycket mer. Smart Assessor kommer "out of the box" med både ramkvalifikationer och standarder som enkelt kan anpassas för att utforma skräddarsydda arbetsgivarkurser. Smart Assessor e-portfölj används av lärlingar, arbetsgivare, bedömare, mentorer, utbildare, kvalitetssäkrare och chefer för att spåra utvecklingen av kunskap, färdigheter och beteenden, hantera 20 % rabatt på arbetsträningen, övervaka gatewaybedömningar och eliminera pappersportföljer med Ofsted revisionsefterlevnad instrumentpaneler. Prisbelönt onlineportfölj där eleverna kan arbeta med sina bedömare, mentorer och lärare för att slutföra sin kurs pappersfritt. Elever kan bevisa sina färdigheter, kunskaper och beteenden som granskas elektroniskt av deras bedömare och arbetsgivare. Arbetsgivarstandarder spårar framsteg genom gateways till slutpunktsbedömning, ramverk spårar enhetsförlopp vilket säkerställer framgångsrika slutföranden i tid. Nyckelfunktioner inkluderar elektroniska formulär, digitala signaturer, offlineappar, smarta webbkonferensrum, digitalt bevisbibliotek, onlineresurser, lärandecentrerade aktiviteter, interaktiv inlärningsplan online, arbetsgivarinstrumentpanel, gatewayhanterare, kursmallar, provtagningsplaner för intern kvalitetssäkring, granskning schemaläggare, färdighetsskanning, EILP, framstegskartor och många fler rika funktioner för att göra din leverans enastående.

Webbplats: smartassessor.co.uk

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Smart Assessor. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.