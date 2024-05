Silicon Valley Bank (SVB), en division av First Citizens Bank, är banken för världens mest innovativa företag och investerare. SVB tillhandahåller kommersiella och privata banktjänster till privatpersoner och företag inom teknik, life science och hälsovård, private equity, riskkapital och premiumvinindustrier. SVB är verksamt i innovationscentra i hela USA och tillgodoser de unika behoven hos sina dynamiska kunder med djup sektorsexpertis, insikter och kopplingar. SVB:s moderbolag, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) är en topp 20 amerikanska finansinstitution med mer än 200 miljarder dollar i tillgångar. First Citizens Bank, medlem FDIC.

