An Enterprise Workplace Performance and Optimization Platform. Saltmine intelligently automates and integrates people, data, and processes for the workplace—all within a collaborative cloud-based platform.

Webbplats: saltmine.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Saltmine. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.