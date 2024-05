ResolveAI är en plattform som låter dig skapa skräddarsydda AI-agenter för olika affärsapplikationer, såsom kundservice, leadgenerering och schemaläggning. De viktigaste funktionerna i ResolveAI inkluderar: * Utbildning av AI-agenterna: Du kan enkelt träna agenterna genom att ladda upp dokument, webbsidor eller andra datakällor som Google Sheets. Detta gör att agenterna kan hålla sig uppdaterade med den senaste informationen. * Anpassning: Du kan anpassa AI-agenterna för att passa ditt varumärke, inklusive stilen på chattboxen och sättet agenten kommunicerar på. * Integration: Du kan integrera AI-agenterna på din webbplats eller koppla dem till dina sociala medieplattformar som Facebook Messenger, WhatsApp, Slack och Instagram. Detta gör att du kan hantera alla dina konversationer på ett ställe. * Övervakning: Du kan hålla dig informerad om nya konversationer och live agentförfrågningar, och till och med starta en livechatt när det behövs. ResolveAI erbjuder olika prisplaner, från $24 per månad för "Hobby"-planen, som inkluderar 1 chatbot, 20 dokument och 500 aktiva chattar per månad. "Starter"-planen är $44 per månad, och "Plus"-planen är $89 per månad, med ökande funktioner och möjligheter. Plattformen erbjuder också tillägg, såsom möjligheten att ta bort varumärket ResolveAI för $30 per månad, och möjligheten att lägga till ytterligare chatbots för $20 per månad. Sammantaget verkar ResolveAI vara en heltäckande plattform för företag att skapa och hantera sina egna AI-agenter för olika kundinriktade uppgifter, med fokus på anpassning och integration.

Webbplats: resolveai.co

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till ResolveAI. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.