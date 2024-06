Ett enklare sätt att prototyper, testa och bygga fordonsprogramvara! RemotiveLabs minskar komplexiteten inom mjukvaruutveckling för fordon, underlättar hårdvaruabstraktion och erbjuder en mer flexibel miljö jämfört med äldre verktyg med domänspecifika språk och inlåsta processer. - Använd önskat programmeringsspråk, t.ex. Python, Rust, C++, läs och skriv fordonssignaldata genom gRPC API:er. Använd LUA-skript för att omvandla (byta namn, kartlägga, slå samman eller syntetisera) signaler som sänds ut med anpassad frekvens. - Producera abstraktionslager för AAOS, ProtoPie, Unity och liknande i det förväntade formatet (COVESA VSS, AAOS fordonsegenskaper till exempel). - Vi stöder vanliga fordonsnätverksprotokoll som CAN, FlexRay, LIN och Automotive Ethernet – aktiverade av .dbc, .xml (fibex), .ldf och .arxml. E2E-skyddsstöd är tillgängligt. - Vänsterväxla och bygg din egen prisvärda och fjärrtillgängliga testrigg/bänk som körs på din valfri hårdvara (Nvidia Drive, Host Mobility, valfri Docker-baserad/Linux, Raspberry Pi, etc). Vi har flera API:er tillgängliga för att ansluta till populära testramverk inklusive Jenkins, GitLab etc. Skapa enkelt testfall, kör diagnostik och flash-ECU. RemotiveLabs gör CI och automatiserad testning enklare än någonsin. Ingen extra dator behövs, använd en bärbar dator med valfritt operativsystem för att ansluta. Gratis demo tillgänglig - ingen inloggning behövs: Experimentera med signaler från vår demodrivcykel direkt: https://demo.remotivelabs.com/ - Visa och spela upp signaler (webbklient/referensbibliotek) - Arbeta med och transformera signaler till Android egenskaper / VSS - Applicera din egen kod Produkter i RemotiveLabs plattform: - RemotiveBroker: En schweizisk armékniv för mjukvaruutvecklare, använd som mjukvaru-ECU, datalogger, mellanprogram för flexibel prototyping & testrigg möjliggörare. Mäklarhårdvarulicens 2 500 Euro/år (körs på den hårdvara du väljer, t.ex. Rasberry Pi eller någon Linux/Docker-baserad HW - Referenssatser tillgängliga här: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: En virtuell RemotiveBroker-miljö för uppspelning, transformering och streaming av signaler. Sömlöst och enkelt samarbete utan att röra hårdvaran. Cloud playback-paket 900 Euro/år.

Webbplats: remotivelabs.com

