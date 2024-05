The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en sakkunnig granskad tidskrift från National Academy of Sciences (NAS), är en auktoritativ källa till kraftfull, originell forskning som brett spänner över de biologiska, fysiska och samhällsvetenskapliga vetenskaperna. Tidskriften är global till sin omfattning och inlämning är öppen för alla forskare över hela världen. PNAS grundades 1914 för att hedra halvhundraårsjubileet för National Academy of Sciences. Sedan dess har vi arbetat för att endast publicera den vetenskapliga forskningen av högsta kvalitet och att göra den forskningen tillgänglig för en bred publik. Dessutom publicerar PNAS vetenskapsnyheter, kommentarer, perspektiv, specialfunktioner, podcaster och profiler för NAS-medlemmar.

