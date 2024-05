Paylivre is a payments fintech, based in Brazil, that provides cross-border solutions, moving over 8 million dollars monthly and connecting our partners to their Brazilian audience through our payment APIs.

