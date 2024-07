OverQuota är ett AI-verktyg utformat för att förbättra försäljningsmöten och förbättra försäljningsprestanda. Det ger realtidsinsikter under försäljningsmöten för att hjälpa användare att vinna fler affärer. Med OverQuota kan användare skapa mötesplaner med hjälp av mallar som innehåller bästa försäljningsmetoder för att säkerställa beredskap. Under mötet erbjuder verktyget AI-driven assistans, ger insikter för att navigera i invändningar och leverera effektiva samtalsspår för att öka chanserna att avsluta affären. OverQuota automatiserar också anteckningar, fångar viktiga detaljer från konversationen och sammanfattar dem till anteckningar som passar in i mötesplanen. Denna funktion eliminerar behovet av manuell anteckning, sparar tid och låter användare fokusera på konversationen. Efter mötet förenklar OverQuota uppgiften att uppdatera systemet för kundrelationshantering (CRM) genom att tillhandahålla en ettklickslösning. Detta eliminerar behovet av flera webbläsarflikar och tråkig kopiering och inklistring från anteckningar, strömlinjeformar processen och säkerställer korrekta och effektiva CRM-uppdateringar. OverQuota syftar till att transformera försäljningsprocesser genom att utnyttja AI-teknik för att ge värdefulla insikter, öka produktiviteten och förbättra den övergripande försäljningsprestanda.

Webbplats: overquota.ai

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till OverQuota. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.