ONES.com bygger upp en allt-i-ett-plattform med hanteringsprodukter för mjukvaruutveckling designade för hög prestanda och tillgänglighet, som stödjer team och företag från hela världen att släppa sin mjukvara snabbare och bättre. ONES Project, ONES Wiki och ONES TestCase täcker hela livscykeln för mjukvaruutveckling för att effektivisera projekt, anpassa QA-processen och hantera teamkunskap.

Webbplats: ones.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till ONES.com. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.