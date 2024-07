Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för Once Upon a Bot på WebCatalog Desktop för Mac, Windows, Linux.

Once Upon a Bot är ett AI-drivet verktyg som gör det möjligt för användare att skapa barns berättelser från grunden. Plattformen kombinerar två toppmoderna modeller för artificiell intelligens, GPT-3 och Stable Diffusion, för att generera berättelser som är både unika och skräddarsydda efter användarens preferenser. Användare kan ladda upp bilder på sig själva för att visas i deras berättelser och kan välja läsnivå och språk för sina skapelser. Once Upon a Bot är lämplig för ett brett spektrum av åldrar och är ett bra sätt för barn att förbättra sina läsfärdigheter samtidigt som de har roligt och skapar fantasifulla berättelser. Plattformen tillåter användare att redigera, exportera och dela sina berättelser, och erbjuder en berättarfunktion så att användare kan lyssna på sina berättelser när de läses upp högt.

