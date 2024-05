Loop Email är en enkel men kraftfull inkorg för teamet. Den har byggts med en e-postklients förtrogenhet, så den är enkel att ställa in och använda för alla team som är vana vid att hantera kundmeddelanden via e-post. Det är svårt att vara produktiv när du spenderar hälften av din tid med att läsa e-postmeddelanden och den andra hälften av att bläddra mellan plattformar för att berätta för ditt team om nämnda e-postmeddelanden. Du behöver en enda app som kommer att hjälpa dig att gå snabbare och hålla allt och alla på samma sida. Det här är Loop. Det förenklar och organiserar all din inkommande arbetskommunikation i en inkorg och ger dig och ditt team restorder, kontroll och fokus. Med Loop missas inga meddelanden och ditt team kan tilldela äganderätt, chatta om kunders e-postmeddelanden, utbyta filer, automatisera arbetsflöden och hantera delade inkorgar med lätthet. Varför inte prova idag?

Webbplats: intheloop.io

