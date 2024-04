Linqia is the leading influencer marketing platform that delivers guaranteed influencer ROI for the enterprise. Linqia’s unique combination of strategy and technology provides the world’s largest brands and their agencies with seamless execution.

Webbplats: linqia.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Linqia. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.