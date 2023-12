LINE WORKS är ett verktyg som ger all kommunikation du behöver för arbetet i en app, inklusive LINE-chatt och stämplar, samt en kalender och adressbok. Varje företag, organisation eller team kan registrera och använda LINE WORKS, och den första personen som startar LINE WORKS kan lägga till/bjuda in medlemmar att starta kommunikation. Med LINE WORKS kan människor av olika generationer och IT-erfarenhet kommunicera smidigare, oavsett storlek på företaget, typ av bransch eller typ av jobb ! Affärschatt: LINE WORKS är ett verktyg som låter dig slutföra all kommunikation som behövs för arbetet i en app, inklusive den välbekanta chatten och stämplarna från LINE, samt en kalender och adressbok. Varje företag, organisation eller team kan registrera och använda LINE WORKS, och kommunikationen börjar när den första personen som öppnar LINE WORKS lägger till/bjuder in medlemmar. Med LINE WORKS kan du underlätta kommunikation mellan människor av olika generationer och IT-erfarenhet, oavsett företagsstorlek, bransch eller yrke!

Webbplats: line.worksmobile.com

