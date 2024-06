Instant Singer är ett AI-drivet verktyg som låter användare bli en sångare på bara två minuter. Med det här verktyget kan användare klona sin egen röst gratis och utan ansträngning ersätta rösten från vilken sångare som helst med sin egen genom att helt enkelt klicka på en knapp. Den erbjuder ett urval av röster att välja mellan, och användare kan enkelt byta ut dem i valfri låt. Processen att använda Instant Singer tar bara två minuter att slutföra, vilket gör den snabb och effektiv. Användare har möjlighet att spela in sig själva när de sjunger låten "Twinkle, Twinkle, Little Star" eller konvertera valfri låt genom att klistra in dess YouTube-länk. Verktyget lovar att leverera högkvalitativa resultat och erbjuder en gratis provperiod, så att användare kan prova fyra konverterade prover innan de förbinder sig till betalda alternativ. Instant Singer har olika prisplaner tillgängliga, inklusive ett startpaket som erbjuder röstkloning och fyra prover gratis . För användare som söker ytterligare funktionalitet och konverteringar finns Lite-paketet tillgängligt att köpa för $1,99 per kredit, vilket ger två krediter per konvertering. Pro-paketet erbjuder åtta krediter per omvandling till en reducerad kurs på $1,49 per kredit. Kundsupport är tillgänglig via Discord-plattformen. Sammanfattningsvis är Instant Singer ett AI-drivet verktyg som gör det möjligt för användare att klona sin röst och sömlöst ersätta sången i valfri låt med sin egen. Den erbjuder olika prissättningsalternativ, ger en snabb och användarvänlig upplevelse och lovar resultat av hög kvalitet.

Webbplats: instantsinger.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Instant Singer. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.