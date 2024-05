Hogaru is a tech-enabled home services platform in Latin America. Hogaru provides professional cleaning and maintainance services to homes and micro businesses in Latin America. Differently from marketplaces, we employ directly our cleaners, to foster retention and quality of service.

Webbplats: hogaru.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Hogaru. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.