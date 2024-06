Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för GPT for Slides på WebCatalog Desktop för Mac, Windows, Linux.

GPT for Slides är ett AI-drivet verktyg som gör det möjligt för användare att snabbt utveckla presentationer från text. Den kan användas som ett Google Slide-tillägg eller som en fristående webbapp. Verktyget fungerar genom att sammanfatta och omvandla innehåll, med möjligheten att mata in en rad informationstyper, inklusive allmänna ämnen, text, Youtube-URL:er eller PDF-filer för att skapa en organiserad presentation. Användare har flexibiliteten att påverka längden på sin produktion genom att ange antalet bilder. Verktyget kan också infoga bilder i varje bild för en mer övertygande visuell tilltalande. GPT for Slides stöder en uppsjö av språk och integreras med Wikipedia för att rita information för presentationer. Det rymmer också konvertering av webbadresser till presentationer och kan skapa diagram från text. Användarvänlighet är en fokuspunkt, eftersom hela processen med att skapa en presentation från en stor text eller ett ämne kan slutföras på några minuter. När en presentation väl har skapats kan användare enkelt välja att ladda ner den som en PPTX-fil. Verktyget kan installeras från Google Workspace Marketplace, med behörigheter som krävs för åtkomst.

