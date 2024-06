Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för Glasses Gone på WebCatalog Desktop för Mac, Windows, Linux.

Glasses Gone är ett AI-verktyg designat för porträttfotoretuschering, speciellt med fokus på att ta bort glasögon eller glasögon från motivets ansikte. Genom att utnyttja AI-teknik utlovar verktyget snabb och effektiv borttagning av glasögon på bara några minuter. För att uppnå optimala resultat rekommenderas användare att ladda upp porträttbilder där motiven tittar rakt fram, eftersom detta kommer att förbättra noggrannheten i processen för borttagning av glasögon. Det rekommenderas också att välja foton där ramfärgerna är enkla och väldefinierade för bättre prestanda. Observera dock att tydliga eller mönstrade ramar kanske inte ger tillfredsställande resultat. Verktyget tillhandahåller ett alternativ för beskärning av kvadratisk form som låter användare justera och flytta beskärningsrutan efter att ha laddat upp sina bilder för att säkerställa att det slutliga resultatet är i ett kvadratiskt format. för att ta bort glasögon, hävdar Glasses Gone att de erbjuder en pengarna-tillbaka-garanti om användarna tycker att resultatet är otillfredsställande. För att ytterligare förbättra kvaliteten på de retuscherade bilderna föreslår verktyget att du använder kompletterande kostnadsfria verktyg, såsom clipdrop, för att rensa upp eventuella kvarvarande artefakter. Glasses Gone är en tjänst som tillhandahålls av GLASSES.GONE och är föremål för deras användarvillkor och sekretesspolicy .

