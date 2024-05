ExpertBox är end-to-end HIPAA-kompatibel telemedicinmjukvara som låter dig tillhandahålla förstklassiga telemedicintjänster, automatisera ditt arbetsflöde, minska administrativa uppgifter, gå papperslös, hantera din praktik sömlöst och bygga långvariga relationer med dina patienter. Med ExpertBox kan du: -Hantera din tillgänglighet -Låta patienter boka tider med dig online 24/7 -Få patientinformation i förväg -Levera virtuell vård via HD-videosamtal -Tackla kritiska problem på språng via chatt -Hantera patientrelaterade data och dokument -Ta kontroll över din personal -Skicka automatiska mötespåminnelser till patienter -Skicka anpassningsbara automatiska fakturor -Låt dina patienter skriva på serviceavtal före möten -Få onlinebetalningar -Få tillgång till din ekonomiska historik -Samla in feedback från dina patienter

Webbplats: expertbox.io

