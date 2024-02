Entytle helps industrial OEMs increase loyalty, reduce churn and capture lifetime value from their installed base. Our SaaS uses AI/ML to make it easy for our users to identify, prioritize and curate offers to existing customers.

