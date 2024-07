Education Next är en tidskrift för opinion och forskning om utbildningspolitik. Education Next är en vetenskaplig tidskrift som är engagerad i noggrann granskning av bevis som rör skolreformer, publicerad av Education Next Institute och Harvard Program on Education Policy and Governance vid Harvard Kennedy School.

Webbplats: educationnext.org

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Education Next. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.