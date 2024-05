ConnectPay är en av de snabbast växande institutionerna för elektroniska pengar (EMI) i Litauen – det ledande fintechnavet på kontinentala Europa – som tillhandahåller banktjänster för internetbaserade företag. Genom att erbjuda en One Stop Shop-lösning för alla betalningsmöjligheter under ett tak, erbjuder ConnectPay en smidig onboarding- och boutiquebankupplevelse. ConnectPays huvudsakliga verksamhet och fokus är bankbetalningstjänster för företag och institutionella kunder: - Betalningar: Eurozonen (omedelbar) & gränsöverskridande - Konton: Företag & Segregerad - API:er: Online Banking & Merchant - Acceptera betalningar: Bank- och kortbetalningar (NL) , FI & DE) - Företagskort - BaaS (Banking as a Service) ConnectPay är licensierad och reglerad av Bank of Litauen och lyder under Europeiska centralbankens regelverk.

