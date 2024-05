Clumio hjälper organisationer att förenkla dataskyddet i AWS. Dess säkra SaaS-lösning gör det möjligt för organisationer att uppnå stränga efterlevnadskrav, säkerhetskopiera och återställa data på några minuter, och få bättre synlighet för att optimera molnlagringskostnaderna. Byggd som en molnbaserad SaaS-lösning kräver Clumio ingen distribution av mjukvara eller hårdvarukomponenter för att börja skydda Amazon S3-data. Kunder kopplar helt enkelt sin AWS-miljö till Clumio-tjänsten via en säker autentiseringsmetod. Dataklassificering kan uppnås via Clumios skyddsgruppsfunktion som gör att specifika S3-objekt kan säkerhetskopieras eller uteslutas från att säkerhetskopieras. Genom att tillämpa globala policyer på skyddsgrupperna skapas efterlevnadsdrivna säkerhetskopior och övervakas sedan via intuitiva rapporter och proaktiva varningar. Clumio-säkerhetskopior för Amazon S3 lagras utanför kundens AWS-konto, är oföränderliga och kan inte raderas. Intuitiva sök- och bläddringsfunktioner hjälper till att utföra snabb granulär återställning över hinkar och AWS-regioner. Clumio-säkerhetskopior är optimerade för kostnad genom att ta bort eventuella omkostnader från objektversionshantering och små filkostnader.

Webbplats: clumio.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Clumio. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.