Cloudflare, Inc. är ett amerikanskt företag för webbinfrastruktur och webbplatssäkerhet, som tillhandahåller nätverkstjänster för innehållsleverans, DDoS-reducering, Internetsäkerhet och distribuerade domännamnsservertjänster. Cloudflares tjänster sitter mellan en webbplatsbesökare och Cloudflare-användarens värdleverantör och fungerar som en omvänd proxy för webbplatser. Cloudflares huvudkontor ligger i San Francisco. Cloudflare har mött flera kontroverser om sin ovilja att övervaka innehåll som distribueras via sitt nätverk – en ståndpunkt som den har försvarat baserad på principen om yttrandefrihet. Cloudflare uppgav att de kommer att "fortsätta att följa lagen" och "betjäna alla kunder", och förklarar ytterligare "vår riktiga roll är inte internetcensur". Dessa kontroverser har involverat Cloudflares policy för innehållsneutralitet och efterföljande användning av dess tjänster av många kontroversiella webbplatser, inklusive The Daily Stormer och 8chan, en bildtavla som har kopplats till flera masskjutningar i USA och skjutningarna i Christchurch-moskén i Nya Zeeland. Under påtryckningar från allmänheten avslutade Cloudflare tjänsterna till The Daily Stormer 2017 och till 8chan efter skjutningen i El Paso 2019.

Webbplats: cloudflare.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Cloudflare. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.