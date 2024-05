Cloud BOT är en komplett molnbaserad RPA-tjänst (Robotic Process Automation) som låter användare skapa och köra automatiserade bots för att använda webbläsare. Några av nyckelfunktionerna och fördelarna med Cloud BOT inkluderar: * No-code Automation: Cloud BOT kan registrera användarens webbläsaroperationer och automatiskt skapa bots för att automatisera dessa uppgifter, utan att kräva någon speciell kodningskunskap. * Molnbaserad: Botarna skapas och körs helt och hållet på molnet, vilket eliminerar behovet av lokala installationer eller servrar. * Stöd för flera enheter: Cloud BOT stöder automatisering över olika enheter som smartphones, surfplattor och datorer. * Säker och kompatibel: All kommunikation och data i Cloud BOT är krypterad, och tjänsten är certifierad för internationella säkerhetsstandarder som ISO 27017. * Integration med iPaaS: Cloud BOT integreras med populära iPaaS-verktyg (Integration Platform as a Service) som Zapier, Microsoft Power Automate och IFTTT, vilket gör att robotar kan triggas från olika webbtjänster. * Flexibel prissättning: Cloud BOT erbjuder tre prissättningsplaner - Single Office, Multi Office och System Linkage - för att tillgodose behoven hos såväl små företag som företag. * Gratis provperiod: Nya användare kan registrera sig för en gratis provperiod för att uppleva Cloud BOT-tjänsten för 30 minuters botkörning per månad. Cloud BOT verkar vara en omfattande RPA-lösning som möjliggör enkel automatisering av webbläsaruppgifter, utan komplexiteten med traditionella RPA-distributioner. Den molnbaserade arkitekturen och integrationerna med andra webbtjänster gör det till en mångsidig automationsplattform.

Webbplats: c-bot.pro

