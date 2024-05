Serverlös GPU-infrastruktur för AI. Kör maskininlärningsmodeller i molnet skalbart och prestandafullt. Betala bara för det du använder. Cerebrium är en plattform för att distribuera maskininlärningsmodeller till serverlösa GPU:er med kallstarttider på under 5 sekunder. Kunder upplever vanligtvis 40 % i kostnadsbesparingar jämfört med att använda traditionella molnleverantörer och kan skala modeller till mer än 10 000 förfrågningar per minut med minimala tekniska omkostnader. Skriv bara din kod i Python och Cerebrium tar hand om all infrastruktur och skalning. Cerebrium används av företag och ingenjörer från Twilio, Rudderstack, Matterport och många fler.

