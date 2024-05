Blits.ai är AI-ekosystemet som kombinerar AI-kraften från Google, Microsoft, OpenAI, IBM, Rasa, Wit, Amazon, Stanford och många andra i en plattform. Bygg, träna och distribuera chatbots och voicebots med: - Generativa AI-modeller (GenAI) - Retrieval Augmented Generation (RAG) - Få kontroll genom att lägga till Conversational AI-flöden till GenAI Välj bland en mängd stora språkmodeller (LLM) för att träna dina bots. I stor skala, för alla typer av användningsfall. Fokusera på att bygga en bot med den perfekta rösten för din publik och byt/optimera den underliggande AI-tekniken senare. Håll dig alltid före konkurrenterna med "Blits Automate", vilket ger dina bots den senaste kombinationen av AI-teknik som passar ditt användningsfall automatiskt. Återanvänd mallar mellan bots, skapa interaktiv kommunikation på flera språk/länder/varumärken på dina befintliga kanaler (WhatsApp, Slack, Twilio, Web, Salesforce, etc.) Anslut backends för att bygga smarta bots (Automation Anywhere, SAP, ServiceNow, UIPath, SQL-databaser, API:er, etc).

Webbplats: blits.ai

