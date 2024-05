Beloz by Amiloz is a group credit lender for micro-business owners and head of families. It's completely digital, personalized, app and website based; here these owners can get installment loans and renew them with improved benefits over and over.

