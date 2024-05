Samarbeta med Confidence. AvePoint tillhandahåller den mest avancerade plattformen för att optimera SaaS-drift och säkra samarbete. Över 17 000 kunder över hela världen litar på våra lösningar för att modernisera den digitala arbetsplatsen i Microsoft, Google, Salesforce och andra samarbetsmiljöer. AvePoints globala kanalpartnerprogram inkluderar över 3 500 hanterade tjänsteleverantörer, värdeadderande återförsäljare och systemintegratörer, med våra lösningar tillgängliga på mer än 100 molnmarknadsplatser. AvePoint grundades 2001 och är en femfaldig global Microsoft Partner of the Year och har sitt huvudkontor i Jersey City, New Jersey.

