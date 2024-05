Autoresponder Bot

Autosvarare Bot är en Facebook och Instagram autosvarare programvara som låter dig: * Skicka anpassade svar och privata meddelanden direkt: Konfigurera programvaran för att automatiskt svara på nya kommentarer eller direktmeddelanden i dina Facebook-inlägg och Instagram-berättelser med anpassade svar. * Messenger-bot för automatiska svar: Konfigurera en automatisk chatbot för att svara i en specifik ordning på nya direktmeddelanden baserat på nyckelord. * Giveaways and Contests Module: Öka snabbt engagemanget på din Facebook-sida genom att köra tävlingar och giveaways. Viktiga funktioner i Autosvarare Bot inkluderar: * 100 % kompatibilitet med Facebooks användarvillkor * Lätt att använda och konfigurera, ingen installation krävs * Inga gränser för antalet svar eller direktmeddelanden * Stöder flera språk * Upptäcker och tar automatiskt bort stötande innehåll eller spam * Möjlighet att automatiskt svara på kommentarer på olika inläggstyper (annonser, boostade inlägg, videor, etc.) * Möjlighet att automatiskt svara med specifika sökord, länkar, e-postmeddelanden, taggade vänner, etc. * Personalisering med taggar som användarnamn, datum, nyckelord, etc. * Obegränsade sökordslistor, mallar och alternativ för privata meddelanden * Facebook-tävlingsmodul för att uppmuntra användarengagemang Programvaran är molnbaserad, vilket innebär att du inte behöver installera någonting på din dator, och den kan köras i bakgrunden 24/7, även när din dator är avstängd. Det marknadsförs som en lösning för att hjälpa företag att spara tid på att moderera sina Facebook- och Instagram-interaktioner.

Webbplats: pageautoresponder.com

