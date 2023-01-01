Всё, что есть в Basic, а также:

Неограниченное число приложений и игр

Неограниченное число приложений и игр Неограниченное число пространств

Неограниченное число пространств Неограниченное число подпространств

Неограниченное число подпространств Облачное резервное копирование и синхронизация

Облачное резервное копирование и синхронизация Блокировка приложений

Блокировка приложений Приоритетная поддержка