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ZEPETO

ZEPETO

now.gg

Играть онлайн

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ZEPETO в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Играйте в ZEPETO онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Создайте собственный виртуальный аватар из миллионов уникальных предметов и аксессуаров. Создайте свой собственный уникальный образ, используя широкий выбор одежды, причесок, макияжа и коллабораций брендов. Станьте тем, кем вы всегда хотели быть, в ZEPETO от Naver Z. Присоединяйтесь к огромному сообществу ZEPETO, где вы сможете общаться и делиться историями с людьми со всего мира в великолепной виртуальной вселенной. Проводите свои настоящие вечеринки онлайн с ZEPETO! Пригласите своих друзей и весело проведите время в приватных комнатах или заведите новых друзей, которые разделяют ваши хобби. Начни вечеринку с веселых мини-игр и фотосессий!

Веб-сайт: now.gg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ZEPETO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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