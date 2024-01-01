Worldle Unlimited — это игра-головоломка на географическую тематику, в которой игрокам необходимо угадать правильное название страны по ее контурам на карте. У вас есть максимум одна попытка, чтобы найти правильный ответ. Эта игра дает множество подсказок и требует от игроков понимания географии и применения логического мышления. Worldle Unlimited — это игра Wordle, разработанная Антуаном Тёфе. Игра предоставит игрокам множество географических знаний, которых вы не знаете, или укрепит те знания, которые вы уже знаете. Игроки просто нажимают на строку и выбирают название штата из списка. Сразу после отправки ответа вы узнаете, правильный ваш ответ или нет. Если вы ответите неправильно, вы получите подсказки, показывающие, насколько далеко и в каком направлении находится эта загадочная страна от страны, указанной в попытке. Вы также можете узнать его точность в процентах. В частности, изображение ниже иллюстрирует пример случая. Кроме того, при поиске ответов в Worldle Unlimited квадраты будут мигать и менять цвет, например серый, желтый и зеленый. Зеленый – символ точности. Следовательно, чем больше зеленых квадратов будет в вашем ответе, тем ближе вы к правильному ответу. Игроки также могут изменить размер, угол поворота изображения и скрыть рамку, чтобы повысить сложность и сделать задачу более интересной. Если вы любитель географии и вам нравится решать головоломки, играйте прямо сейчас!

Веб-сайт: connectionsgame.io

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