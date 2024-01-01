World Anvil

World Anvil

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Веб-сайт: worldanvil.com

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World Anvil — это отмеченный наградами набор инструментов для построения мира, которые помогут вам создавать, организовывать, хранить и продавать настройки вашего мира или интеллектуальную собственность, делясь нужными частями с другими и сохраняя остальное в секрете. Независимо от того, управляете ли вы целой творческой командой или творите в одиночку, World Anvil создан специально для вас, чтобы помочь вам создать фантастический мир или вымышленный сеттинг. Благодаря статьям в стиле Wiki, интерактивным картам, историческим графикам, поддержке ролевых игр, включая менеджер кампании, и полностью интегрированному программному обеспечению для написания романов, у нас есть все инструменты, которые вам понадобятся для запуска вашей ролевой кампании или написания романа!

Веб-сайт: worldanvil.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением World Anvil, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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