Talking Ben the Dog

Говорящий Бен — это игра в жанре симуляторы, разработанная Outfit7 Limited. Используйте проигрыватель приложений BlueStacks, чтобы играть в игру «Говорящий Бен: Собака» для Android на ПК или Mac. Бен — профессор химии на пенсии, который любит есть, пить и читать газеты в своей спокойной и комфортной жизни. Вам придется преследовать его достаточно долго, чтобы он успел сложить газету, прежде чем он ответит. Тогда вы сможете с ним разговаривать, тыкать его, щекотать и даже звонить ему по телефону. Бен, напротив, радуется как собака, когда вы привозите его в лабораторию. Там вы сможете проводить химические эксперименты, соединяя две пробирки и наблюдая за забавными результатами. Есть еще скатологический метод заставить его отрыгнуть, но это не заставит его отказаться от журнала. Как только вы отнимете у него газету, он даже повторит все, что вы скажете, своим собачьим голосом. Играйте в «Говорящий Бен» на ПК или в мобильном браузере. Начните играть в онлайн-игры бесплатно на сайте now.gg.

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